Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Flamengo'nun Brezilyalı stoperi Leo Pereira için resmi görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk teklifle Flamengo'nun kapısını çaldı. Bu teklifin şu ana kadar yapılan ilk resmi teklif olduğu belirtilirken siyah beyazlı yönetimin Flamengo'nun yanıtını beklediği aktarıldı.

2020'DEN BERİ FLAMENGO FORMASI GİYİYOR

31 Ocak 2020'den bu yana Flamengo forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Pereira ayrıca ilk kez Fransa'ya karşı 26 Mart 2026'da giydiği Brezilya Milli Takımı formasını da toplam 4 maçta terletti.