Beşiktaş Salah için geri sayıma geçti: Transferde kritik 24 saate girildi

TOPLAM MALİYET 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR

Sözleşmede imaj haklarına yönelik özel maddelerin de yer aldığı belirtilirken, bonusların devreye girmesi halinde Salah'ın yıllık kazancının 19 ila 20 milyon Euro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferi için ayırdığı iki yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'nun üzerine çıktığı aktarıldı.