Tarihi başarılara imza attığı Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen dünya yıldızı Mohamed Salah için Beşiktaş ihtimali güçlü bir şekilde masadaki yerini koruyor.
Beşiktaş Salah için geri sayıma geçti: Transferde kritik 24 saate girildi
Beşiktaş'ta Mohamed Salah için heyecanlı bekleyiş başladı. Siyah beyazlı taraftarların hayallerini süsleyen dev transferde artık son aşamaya gelindi. İşte detaylar...Furkan Çelik
Avrupa futbolunda kariyerine devam etmek istediği iddia edilen Mısırlı yıldız için harekete geçen siyah beyazlı yönetim bir süredir yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.
2 YILLIK DEV SÖZLEŞME TEKLİFİ
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, 33 yaşındaki Muhammed Salah'a 2 yıllık sözleşme teklif etti.
Teklifte yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra yaklaşık 4 milyon Euro'luk performans bonusu önerildi.
TOPLAM MALİYET 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR
Sözleşmede imaj haklarına yönelik özel maddelerin de yer aldığı belirtilirken, bonusların devreye girmesi halinde Salah'ın yıllık kazancının 19 ila 20 milyon Euro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferi için ayırdığı iki yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'nun üzerine çıktığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ CEVAP İÇİN SÜRE VERDİ
Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre ise Beşiktaş, Mısırlı yıldızdan pazartesi akşamına kadar yanıt bekliyor.
Siyah-beyazlı kulübün birçok konuda Salah cephesiyle önemli aşama kaydettiği ve oyuncuya kesin kararını vermesi için 24 saatlik süre tanıdığı belirtildi.