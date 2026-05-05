Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstleniyor.

FİNAL BİLETİ TEK MAÇA BAĞLI

Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım doğrudan finale yükselecek. Finalde ise önümüzdeki hafta çarşamba günü oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final maçı eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani,Olaitan, El Bilal, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Dıogo, Muleka.

BEŞİKTAŞ 0-0 KONYASPOR (CANLI ANLATIM)

Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle maça Konyaspor maça başladı.

UĞURCAN TOPU UZAKLAŞTIRDI

2' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Orkun'un pasında Rıdvan topa yetişemedi; Uğurcan araya girerek topu uzaklaştırdı.

OH ÇERCEVEYİ BULAMADI

6' Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun'la kullandığı köşe vuruşunda Oh yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya çıktı.

TOP TACA ÇIKTI

12' Konyaspor'un atağında Melih'in pasını Deniz kontrol edemedi; top taca çıktı.

TOP BAHADIR'DA KALDI

17' Beşiktaş’ın üst üste kullandığı köşe vuruşlarının ardından Orkun’un sol kanattan kullandığı son kornerde top kaleci Bahadır’da kaldı.

ADİL ARAYA GİRDİ

20' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Asllani'den önce Adil araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

TOP KORNERE ÇIKTI

24' Beşiktaş, sol kanattan Rıdvan'la tehlikeli geldi; Nagalo araya girdi ve top kornere çıktı.

OH YERDE KALDI

34' Beşiktaş'ın hızlı çıkışında orta alanda Oh, Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem'den uyarı geldi

TOP DİREKTE PATLADI

36' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan El-Bilal Toure, ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti. Top direkten döndü.

TOP TACA ÇIKTI

43' Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Toure, Uğurcan'dan sıyrılamadı; top taca çıktı.

BEŞİKTAŞ 0-0 KONYASPOR (İLK YARI SONUCU)

Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle 2. yarıya Beşiktaş başladı.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

48' Konyaspor'un orta alandan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi uzaklardan şutunu çekti; top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

RIDVAN TOPU UZAKLAŞTIRDI

51' Konyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Rıdvan Yılmaz araya girerek topu uzaklaştırdı.