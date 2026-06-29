Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanacak iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine kartlar için yenileme takvimini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine yenileme dönemi 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de sona erecek. Taraftarlar işlemlerini Tüpraş Stadı Kombine Satış Ofisi'nin yanı sıra Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
FİYATLAR BELLİ OLDU
Yenileme döneminde kombine fiyatları 20 bin TL ile 143 bin 750 TL arasında değişecek.
Açıklanan fiyatlar şu şekilde:
1.Kategori: 143.750 TL
2.Kategori: 112.500 TL
3. Kategori: 100.000 TL
4. Kategori: 87.500 TL
5. Kategori: 81.250 TL
6. Kategori: 75.000 TL
415-416 Blok: 80.000 TL
414-417 Blok: 75.000 TL
413-418 Blok: 70.000 TL
7. Kategori: 21.000 TL
8. Kategori: 20.000 TL