Beşiktaş, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık kampı programını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip, 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Yeni sezonun ilk antrenmanı ise 28 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, yurt dışı kamp çalışmaları için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya gidecek.
SLOVAKYA'DA 6 HAZIRLIK MAÇI
Siyah-beyazlıların Slovakya kampındaki hazırlık maçlarının programı şöyle:
2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş - Gyirmot
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş - MTE 1904 KFT
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş - Mattersburg
19.30 Beşiktaş - Widzew Lodz
(İki karşılaşma da 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.)
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş - Dynamo Malzenice
18.30 Beşiktaş - Spartak Trnava