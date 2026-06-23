Beşiktaş, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık kampı programını açıkladı.

Beşiktaş kamp programını ve Slovakya'da oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı - Resim : 1

Siyah-beyazlı ekip, 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Yeni sezonun ilk antrenmanı ise 28 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, yurt dışı kamp çalışmaları için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya gidecek.

Beşiktaş kamp programını ve Slovakya'da oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı - Resim : 2

SLOVAKYA'DA 6 HAZIRLIK MAÇI

Siyah-beyazlıların Slovakya kampındaki hazırlık maçlarının programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe

18.00 Beşiktaş - Gyirmot

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş - MTE 1904 KFT

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş - Mattersburg
19.30 Beşiktaş - Widzew Lodz

(İki karşılaşma da 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.)

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş - Dynamo Malzenice
18.30 Beşiktaş - Spartak Trnava