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Beşiktaş bir transferi daha resmen duyurdu.

İLHAN FAKILI 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kulübü Clermont'un izniyle İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen 20 yaşındaki genç oyuncu İlhan Fakılı kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."