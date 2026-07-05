Beşiktaş bir transferi daha resmen duyurdu.
İLHAN FAKILI 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kulübü Clermont'un izniyle İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen 20 yaşındaki genç oyuncu İlhan Fakılı kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN DUYURDU
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."