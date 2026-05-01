Trendyol Süper Lig’in 32’inci haftasında Beşiktaş Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ KADRODA ROTASYONA GİTTİ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş hafta içi kupada yarı final mücadelesine çıkacak olması nedeniyle rotasyon kadrosuyla çıktı.

İLK 22 DAKİKADA ASLLANI FİŞİ ÇEKTİ

Buna rağmen Siyah Beyazlılar zorlu deplasmanda maça hızlı başladı ve Asllani’nin başrol oynadığı iki duran topla 22 dakika içerisinde skoru 2-0’a getirdi.

8’inci dakikada gelen golde kornerden Djalo’ya asist yapan Asllani, 22. dakikada da Jota Silva’nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltının başına geçerek ağları havalandıran isim oldu.

İlk yarıda kontrolü elinde tutan Beşiktaş devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

GAZİANTEP FK İKİNCİ YARIDA YOĞUN BASKI KURDU

İkinci yarıda ise Gaziantep FK sahada adeta fırtına estirdi. Geri dönüş için Beşiktaş kalesine yoğun baskı kuran ev sahibi ekip üst üste girdiği net pozisyonları sonuçlandırmakta zorlandı. Ersin Destanoğlu Gaziantep FK’nın baskı kurduğu bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

SERGEN YALÇIN’IN HAMLELERİ OYUNU DENGELEDİ

Maçın son bölümüne doğru girilirken teknik direktör Sergen Yalçın üst üste değişiklikler yaparak as oyuncularını sahaya sürdü. Bu değişikliklerle birlikte Beşiktaş yeniden oyunda dengeyi kurdu.

SİYAH BEYAZLILAR 2 HAFTA SONRA KAZANDI

Beşiktaş Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 59’a yükseltti.

Yeni teknik direktörü Mirel Radoi ile ikinci maçında da puanla tanışamayan Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Cengiz Ünder, Olaitan, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu.

GAZİANTEP FK 0-2 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ilk düdüğüyle Gaziantep FK-Beşiktaş maçı başladı.

BEŞİKTAŞ DJALO İLE ÖNE GEÇTİ

8' Asllani'nin kornerden ortasında Djalo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti.

GAZİANTEP FK TEHLİKELİ GELDİ

15' Sorescu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Camara ilk şutunda savunmaya takıldı. Seken topa bir kez daha şansını denedi ancak bu kez de isabeti bulamadı.

CENGİZ ÜNDER UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

17' Sağ kanatta istediği toplardan birini alan Cengiz Ünder kendisine şut açısı yaratak uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci Zafer gole izin vermedi.

ASLLANI PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

22' Ceza sahası içerisinde Jota Silva kaleci Zafer'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Asllani penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

MAXIM UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

33' Maxim'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

SILVA'NIN SERT ŞUTUNDA ZAFER GOLE İZİN VERMEDİ

34' Cengiz Ünder'in derin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda Zafer topu çelmeyi başardı.

BAYO KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

40' Asllani'nin defans önünde yaptığı hata sonrası Beşiktaş savunması dengesiz yakaladı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo net gol fırsatını değerlendirmedi.

İLK YARI SONUCU: GAZİANTEP FK 0-2 BEŞİKTAŞ

CAMARA UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

50' Gaziantep FK atağında Camara'nın uzaktan şutunda top Ersin'de kaldı.

GAZİANTEP FK GOLE YAKLAŞTI

53' Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Kozlowski'nin kale önün çevirdiği topa Bayo'nun dokunuşu yetersiz kaldı. Top savunmaya da çarparak kornere çıktı.

MAXIM DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

55' Maxim'in dar açıdan kullandığı serbest vuruşta Jota Silva kafayla kaleye doğru yönelen topu kornere uzaklaştırdı.

JOTA SILVA İSABETİ BULAMADI

58' Bir anlığına ceza sahasında kendini unutturan Jota Silva Cengiz'in pasında topla buluşarak kaleyi düşündü. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

KOZLOWSKI'NİN ŞUTUNDA ERSİN HATA YAPMADI

59' Kozlowski ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

GAZİANTEP GK CAMARA İLE ÖNEMLİ BİR FIRSATTAN YARARLANAMADI

63' Uduokhai'nin savunmada hatasından yararlanan Camara topla birlikte ceza sahası içerisine girerek çapraz açıdan şutunu çekti. Ersin bir kez daha gole izin vermedi.

BAYO NET POZİSYONDA İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

65' Maxim'in akıl dolu pasında defans arkasına sarkan Bayo kaleciyle karşı karşıya topla buluştı. Ancak şutunda çerçeveyi tutturamadı.

ERSİN'DEN KRİTİK MÜDAHALE

68' Kozlowski'nin kale önüne doğru çıkardığı tehlikeli topta Ersin Bayo'dan öncesi ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.

CENGİZ'İN ŞUTU KALEYİ BULMADI

71' Cengiz Ünder'in uzaktan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

DRAGUS'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

88' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus ilk şutunda Agbadou'dan dönen topu kale önünde tamamlayarak farkı bire indirdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda elle oynama tespit edildi. Gol iptal edildi.