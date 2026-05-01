Mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiden haber var.
Mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolmuştu: 75 yaşındaki adamdan haber var
Antalya'nın Akseki ilçesinde dün sabah mantar toplamak için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dündar Yaman, ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu 20 kilometre uzaklıkta bitkin halde sağ bulundu.
Antalya’nın Akseki ilçesinde, mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dündar Yaman sağ bulundu.
İlçeye bağlı Erenkaya Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde kuzugöbeği mantarı toplamak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yaman için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Dün bulunamayan Yaman için bugün de bölgede geniş çaplı çalışma yürütüldü.
Yaman, ekiplerin çalışması sonucu Erenkaya Mahallesi'nden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sinanhoca Mahallesi'nde bitkin halde bulundu.
Ekipler tarafından su verilen Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.
Bölge halkı ve ailesi, operasyonu başarıyla tamamlayan ekiplere teşekkürlerini iletti.