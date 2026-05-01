1 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken; özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kış koşullarının geri döneceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı uyardı: 7 şehirde kar yağışı bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan veriler doğrultusunda 7 şehir için kar yağışı uyarısında bulundu.
7 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI VE TİPİ BEKLENİYOR
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre; Kastamonu, Sinop, Çorum...
Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu hattında hava şartları aniden sertleşecek.
Akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların, bu illerin 1100-1200 metre üzerindeki yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kar yağışının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi şeklinde görülebileceğini ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
TUNCELİ İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji verilerine göre bir uyarı da Tunceli için yapıldı. Tunceli genelinde gök gürültülü sağanak yağışların gece geç saatlere kadar yerel olarak şiddetini artırması bekleniyor.
VATANDAŞLARA "TEDBİR" ÇAĞRISI
İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların; ani su baskını, yıldırım ve yüksek kesimlerdeki tipi riskine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.
Özellikle kar yağacak illerde ulaşım güzergahlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem arz ediyor.