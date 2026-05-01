Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Mardini, geçmişte aldığı radikal kararla hayatının yönünü değiştirdi. “Elimde ne varsa bu işe yatırdım” sözleriyle yeni yolculuğunu anlatan sanatçı, lüks yaşamdan uzaklaşıp üretime odaklanarak memleketinde büyük bir dönüşüm başlattı.
Sahneyi bıraktı, fabrika kurdu: Berdan Mardini paraya para demiyor
Berdan Mardini, memleketi Mardin’de hayata geçirdiği 10 milyon dolarlık dev yatırım ile dikkatleri üzerine çekti. Tüm birikimini bu projeye yönlendiren sanatçı, 78 haneli köyünde kurduğu üretim tesisiyle hem ekonomik hareketliliği hem de köyden kente göçün önüne geçmeyi amaçlıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Bu yatırımı yapma kararı aldığında çevresinden şaşkınlık ve eleştiri dolu tepkiler aldığını belirten Mardini, kendisine yöneltilen “Buna değer mi?” sorularına rağmen hedefinden vazgeçmedi. 2017 yılından itibaren karşılaştığı tüm zorlukları aşarak tesisini hayata geçirdi.
Sanatçı, “Topraktan üretmeye devam ederek hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de köylümüzle birlikte kazanacağız” diyerek projenin arkasındaki temel motivasyonu vurguluyor.
Kurduğu tesis kısa sürede bölgenin dikkat çeken girişimlerinden biri haline geldi.
2016 yılında temelleri atılan projede; gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi katma değeri yüksek ürünler üretiliyor.
Mardini’nin en büyük hedeflerinden biri ise kadın istihdamını artırmak.
“İnsanların kendi topraklarında mutlu olmasını istiyorum” diyen sanatçı, tesis sayesinde 450 ila 500 kişiye iş imkânı sağlamayı planlıyor.