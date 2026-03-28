Turkcell Kadınlar Süper Lig’de nefes kesen derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan yüksek tempolu ve bol gollü mücadele, tam 8 gole sahne olarak 4-4’lük eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında F. Aretouyap’ın golüyle 1-0 öne geçse de sarı-kırmızılılar çabuk toparlandı. Manga ve Ebru Topçu’nun golleriyle Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, yine Manga ve Marta’nın golleriyle farkı açarak skoru 4-1’e taşıdı ve maçta büyük bir avantaj yakaladı.

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ DÖNÜŞ

Mücadelenin son 10 dakikasına 4-1 geride giren Beşiktaş, adeta pes etmeyerek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 81. dakikada Y. Acar skoru 4-2’ye getirdi, hemen ardından sahneye çıkan Esra Manya 83. dakikada farkı bire indirdi.

Uzatma anlarında (90+3) sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, attığı kritik golle skoru 4-4’e getirerek tarihi geri dönüşü taçlandıran isim oldu.

Alınan bu beraberliğin ardından Galatasaray, zirve yarışında önemli bir yara alarak 58 puana ulaştı; Beşiktaş ise puanını 40’a yükseltti. Fenerbahçe ise 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra puan kaybı yaşarken, siyah-beyazlılar ise oynadığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Giresun Sanayispor’u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Fatih Vatanspor ile karşı karşıya gelecek.

FIFA kadın futbol takımlarına kadın antrenör zorunluluğu getirdiFIFA kadın futbol takımlarına kadın antrenör zorunluluğu getirdiSpor