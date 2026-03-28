Turkcell Kadınlar Süper Lig’de nefes kesen derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan yüksek tempolu ve bol gollü mücadele, tam 8 gole sahne olarak 4-4’lük eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında F. Aretouyap’ın golüyle 1-0 öne geçse de sarı-kırmızılılar çabuk toparlandı. Manga ve Ebru Topçu’nun golleriyle Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, yine Manga ve Marta’nın golleriyle farkı açarak skoru 4-1’e taşıdı ve maçta büyük bir avantaj yakaladı.

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ DÖNÜŞ

Mücadelenin son 10 dakikasına 4-1 geride giren Beşiktaş, adeta pes etmeyerek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 81. dakikada Y. Acar skoru 4-2’ye getirdi, hemen ardından sahneye çıkan Esra Manya 83. dakikada farkı bire indirdi.

Uzatma anlarında (90+3) sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, attığı kritik golle skoru 4-4’e getirerek tarihi geri dönüşü taçlandıran isim oldu.

Alınan bu beraberliğin ardından Galatasaray, zirve yarışında önemli bir yara alarak 58 puana ulaştı; Beşiktaş ise puanını 40’a yükseltti. Fenerbahçe ise 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra puan kaybı yaşarken, siyah-beyazlılar ise oynadığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Giresun Sanayispor’u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Fatih Vatanspor ile karşı karşıya gelecek.