FIFA, kadın futbolunda temsil ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

The Athletic'in derlediği habere göre, tüm kadın takımlarının kulübesinde en az iki kadın personel bulunması zorunlu hale getirildi.

Bu isimlerden birinin başantrenör ya da yardımcı antrenör olması şartı da bu kural çerçevesinde yer aldı.

TÜM TURNUVALARDA GEÇERLİ

Yeni düzenlemenin, FIFA’nın düzenlediği tüm kadın futbol organizasyonlarında uygulanacağı açıklandı.

Kural, hem milli takımlar hem de kulüp düzeyindeki turnuvaları kapsıyor.

Bu kapsamda ilk uygulama, eylül ayında Polonya’da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’nda hayata geçirilecek.

'DAHA FAZLA KADIN OLMALI'

FIFA Futbol Direktörü Jill Ellis, kadın antrenör sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, “Bugün antrenörlükte yeterince kadın yok. Değişimi hızlandırmak için daha fazla fırsat yaratmalı ve görünürlüğü artırmalıyız” dedi.

FIFA KULÜPLERE FİNANSAL DESTEK SAĞLAYACAK

FIFA, kulüplerin veya federasyonların bu kriteri karşılamakta zorlanması durumunda destek sağlayacağını da duyurdu. Özellikle finansal nedenlerle kadın personel bulundurmakta zorlanan ekipler için çözüm üretileceği belirtildi.

ERKEK ANTRENÖRLER ETKİLENMEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında takımların mevcut erkek antrenörlerinden vazgeçmesi gerekmeyecek. Ancak katılım sözleşmelerine eklenecek bu kural, tüm ekipler için bağlayıcı olacak.

KADIN FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun daha fazla kadının futbolda aktif rol alması yönündeki çağrısının ardından gelen bu karar, kadın futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda görev yapan 32 teknik direktörden sadece 12’sinin kadın olması, bu adımın arkasındaki temel gerekçelerden biri olarak öne çıkmıştı.