Survivor 2026’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. 12. haftaya girilirken yarışmacılar arasındaki rekabet yerini sert tartışmalara bırakmaya başladı.
Survivor'da kan donduran kavga: Seren Ay diskalifiye mi edildi?
Survivor 2026’da gerilim tırmanıyor. Fragmanında Seren Ay ile Nisanur’un kavgası gündem oldu. Fiziksel temas sonrası “Seren Ay diskalifiye mi?” sorusu konuşulurken, sembol oyununu kazanan isimler de merak konusu oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yayınlanan son fragman, adadaki dengeleri değiştirecek bir olayın sinyallerini verdi.
İşte adadaki son gelişmeler ve sembol oyununun kazananları...
KONSEYDE "SKANDAL" SESLERİ
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, milli boksör Seren Ay Çetin ile Nisanur arasındaki tartışmanın alevlenerek fiziksel temasa dönüştüğü görülüyor.
Arkadaşlarının güçlükle ayırdığı kavga sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.
Konseyde oldukça sinirli olduğu gözlenen Ilıcalı, yaşananları "Skandal" olarak nitelendirerek Seren Ay’a sert tepki gösterdi:
"İnanılmaz bir şey. Sen şimdi anladığım kadarı ile bir bahaneler bulma derdindesin."
"Kardeşim fiziksel temasta bulunan sensin. Olayı başlatan da sensin."
Yarışmanın takipçileri, profesyonel sporcu kimliğiyle bilinen Seren Ay'ın diskalifiye edilip edilmeyeceğini 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde öğrenecek.
SEMBOL OYUNUNDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Adada kavga gürültü eksik olmazken, 27 Mart akşamı oynanan sembol oyunu nefes kesti.
Bireysel dokunulmazlık ve stratejik avantaj sağlayan kritik oyunda yarışmacılar denge ve güç sınırlarını zorladı.
Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda:
Erkeklerde Barış Murat Yağcı
Kadınlarda Seda sembolün sahibi olarak haftanın kazanan isimleri olmayı başardılar.
Eleme Adayları Kimler?
Haftanın kaderini belirleyecek olan konseye gidilirken eleme potasındaki isimler de netleşti.
Bu hafta adaya veda etme riskiyle karşı karşıya olan yarışmacılar:
Lina
Sude