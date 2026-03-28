28 Mart 2026 Cumartesi
SGK uzmanı memurlara müjdeyi verdi: Bu yolla emekli olabilir, ikramiye alabilirsiniz

SGK Uzmanı İsa Karakaş, primleri eksik kalan eski memurların, dışarıdan prim ödeyerek nasıl memur statüsüyle emekli olabileceğini ve emekli ikramiyesi alabileceğini açıkladı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Hayat şartları ya da kişisel tercihler nedeniyle memuriyetten erken ayrılmak zorunda kalan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren "emeklilik formülü" netleşti. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında primleri eksik kalan eski memurların, dışarıdan prim ödeyerek nasıl memur statüsüyle emekli olabileceğini ve emekli ikramiyesi alabileceğini tek tek açıkladı.

Birçok kişi memuriyetten ayrıldığında haklarının yandığını düşünse de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "İsteğe Bağlı İştirakçilik" sistemiyle bu kapıyı açık tutuyor.

Bu sistem sayesinde, görevinden istifa eden bir memur, eksik primlerini kendisi ödeyerek sanki görevine devam ediyormuş gibi Emekli Sandığı üzerinden emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Uzman İsa Karakaş, bu haktan yararlanabilmek için "10 yıl" kriterine dikkat çekiyor. İşte temel şartlar:

Hizmet Süresi: Kanunla belirlenen kurumlarda en az 10 yıl fiilen çalışmış olmak şart. (Ücretsiz izin ve yıpranma payları bu hesaba dahil edilmiyor.)

Kurum Statüsü: BOTAŞ, TPAO gibi özel statülü kurumlardaki süreler de hesaba dahil ediliyor; ancak özelleştirme sonrası sermaye payı %50’nin altına düşen süreçler kapsam dışı kalıyor.

KIRMIZI ÇİZGİ: KİMLER FAYDALANAMAZ?

Sistem her ne kadar bir hak tanısa da disiplin ve hukuk engeline takılanlar için kapılar kapalı. Karakaş’ın belirttiği o "kırmızı çizgiler" şunlar:

Memuriyetten ihraç edilenler,

Zimmet, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar,

Başka bir işte (SSK veya Bağ-Kur) zorunlu sigortalı olarak çalışanlar.

DİKKAT: "6 AY" KURALINI KAÇIRAN HAKKINI KAYBEDER

Bu sistemde en kritik nokta zamanlama. Karakaş, "Treni kaçırmayın" diyerek şu uyarıları yapıyor:

“Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapılmalı. Ayrıldıktan sonra başka bir işte çalıştıysanız, o işten ayrıldığınız tarihten itibaren yine 6 aylık süreniz başlar.

Ankara Sıhhiye’deki Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmak yeterli.”

