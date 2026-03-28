Üç büyükşehirde baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle kısmen artış gösterse de genel tablo hâlâ düşük seviyelere işaret ediyor. 28 Mart 2026 itibarıyla açıklanan veriler, mevcut durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.
İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları (28 Mart 2026)
Yağışların artmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Son aylara kıyasla seviyelerde bir yükseliş gözlemlenirken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından paylaşıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre 28 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı %53,46 olarak ölçüldü. Son günlerde sınırlı değişimler görülse de oranların önceki haftalara kıyasla büyük ölçüde stabil seyrettiği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %78,86
Darlık: %69,86
Elmalı: %92,29
Terkos: %39,21
Alibeyköy: %44,61
Büyükçekmece: %38,78
Sazlıdere: %33,39
Istrancalar: %91,13
Kazandere: %58,07
Pabuçdere: %29,3
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU tarafından 28 Mart 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 65,76 olarak ölçüldü. Kentteki barajlara ait güncel su seviyeleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %40,69
Balçova Barajı: %93,77
Ürkmez Barajı: %97,96
Gördes Barajı: %28,31
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %68,06
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ tarafından 28 Mart 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 29,88 olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca aktif kullanılabilir su miktarının yüzde 21,72 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %53,63
Çamlıdere: %25,35
Eğrekkaya: %56,83
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %40,35
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %29,34
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20