Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş Gain, sahasında Galatasaray MCT Technic’i 71-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Akatlar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş; Devon Dotson, Anthony Brown, Brynton Lemar, Conor Morgan ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Galatasaray ise Jerome Robinson, Rıdvan Öncel, James Palmer, Fabian White ve Freddie Gillespie ile sahada yer aldı.

İLK YARI BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇTİ

Mücadelenin ilk çeyreğini 25-17 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 39-32 üstünlükle girdi. Galatasaray boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Beşiktaş pota altındaki etkili oyununu sürdürdü.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ AMA YETİŞEMEDİ

Üçüncü çeyrekte dış atışlarla ritim bulan Galatasaray, farkı eritti ve son çeyreğe Beşiktaş’ın 58-55 üstünlüğüyle girildi. Son bölümde daha az hata yapan siyah-beyazlı ekip, kritik anları iyi değerlendirerek maçı 71-68 kazandı.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALDE

Bu sonuçla Beşiktaş Gain, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu. Seride üç galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Anthony Brown 7, Lemar 14, Morgan 10, Sertaç Şanlı, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Thomas 3, Zizic 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 14, Rıdvan Öncel, Palmer 19, Gillespie, White 12, McCollum 10, Can Korkmaz 1, Meeks 3, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-32

3. Periyot: 58-55