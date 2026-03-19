Trendyol Süper Lig'de bugün saat 20.00'de Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı takımın formasını giyen Jota Silva'ya kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta oynayan Portekizli futbolcunun dedesi vefat etti. 26 yaşındaki yıldız, acı habere rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi.

Jota Silva maçın tamamlanmasının ardından ülkesi Portekiz'e giderek cenaze törenine katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Jota Silva, çıktığı 16 maçta 3 gol kaydetti.

