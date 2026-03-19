Süper Lig’de form grafiğini yükselten Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlarken, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen üç oyuncuyu radarına aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında oynanan karşılaşmayı yerinde takip etti.

BAŞKAN TRANSFERDE İSTEKLİ

Haberde, siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerin Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrik Schick olduğu belirtildi. Özellikle Schick transferinin, kulüp başkanı Serdal Adalı tarafından da çok istendiği ifade edildi. Ayrıca kanat oyuncusu Terrier’in sezon başında da gündeme geldiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSLARI

Performanslarına bakıldığında, Patrik Schick bu sezon 33 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nathan Tella ise 15 maçta 3 asist üretirken, Martin Terrier 23 karşılaşmada 5 gol ve 1 asist kaydetti.