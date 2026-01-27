OLAYLAR

1521 - Mastaba Meydan Muharebesi: Canberdi Gazali İsyanı bastırıldı.

1695 - II. Ahmet'in ölümüyle, II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu.

1785 - Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu.

1880 - Thomas Edison, elektrik ampulünün patentini aldı.

1901 - Alman Çeşmesi açıldı.

1915 - Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, Haiti'yi işgal etti.

1918 - Amerikalı romancı Edgar Rice Burroughs'un yarattığı "Tarzan"ı konu alan ilk film, Gorillerin Tarzanı (Tarzan of the Apes) adıyla ABD'de gösterime girdi. Oyuncu Elmo Lincoln, beyazperdenin ilk Tarzan'ı oldu.

1923 - İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin (Zübeyde Hanım) kabrini ziyaret etti.

1926 - John Logie Baird ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi.

1934 - Fransa'da Camille Chautemps istifa etti. Yeni hükûmeti, Édouard Daladier kurdu.

1934 - İpek Film Stüdyosu senaryo yarışması açtı.

1937 - Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

1940 - Millî Koruma Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda İngilizler Eritre'ye girdi.

1943 - Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderildi. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile Aşkale'ye doğru yola çıktı.

1945 - Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz-Birkenau Toplama ve İmha Kampını ele geçirdi.

1948 - İlk teyp satışa çıktı.

1954 - Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okullarını, "İlk Öğretmen Okulları" adı altında birleştiren yasa Meclis'te kabul edildi. Böylece Köy Enstitüleri kapatıldı.

1954 - Millet Partisi kapatıldı; din esasına dayanan ve amacını gizleyen bir parti olduğu iddia edildi, yöneticileri de birer gün hapis ve 250'şer kuruş para cezasına çarptırıldı.

1958 - Kıbrıs'ta 10 bin Türk "Taksim" lehinde gösteri yaptı. İngiliz askerleri topluluğun üzerine zırhlı araçlarla yürüdü, yaralananlar oldu.

1961 - Benoit Gouin, Kanadalı oyuncu

1965 - Ord. Prof. Ali Fuat Başgil'in 5 yıl hapsi istendi. Ali Fuat Başgil İsviçre'de Fransızca olarak 27 Mayıs Askeri İhtilali adlı bir kitap yayınlamıştı.

1967 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, yeni yönetmelik hükümlerini protesto için boykota başladılar.

1967 - Apollo-1 uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nde test edildiği sırada yandı: Astronotlar Gus Grissom, Edward Higgins White ve Roger Chaffee hayatlarını kaybetti.

1969 - İstanbul Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu tamamen yandı.

1973 - Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı.

1973 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Ermeni örgüt ASALA tarafından öldürüldü.

1974 - Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermek isteyen EOKA lideri Yorgo Grivas, Kıbrıs'ta kalp krizinden öldü, öldüğünde 75 yaşındaydı.

1976 - Balıkesir'de Adem Özkan adlı bir kişi, tarlalarını satarak geçimini sağlayan dedesini son tarlaları da satışa çıkarması üzerine uykudayken eldivenle boğarak öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1980 - Beyoğlu'ndaki tarihi Markiz Pastanesi kapandı. Markiz, 23 Aralık 2003'te yeniden açıldı.

1983 - Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli olan Seikan Tüneli açıldı. Tünel Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlıyor.

1984 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki ölüm cezası kararı Yargıtayca bozuldu. Altı yıldır tutuklu bulunan İbrahim Çiftçi tahliye edildi.

1988 - Server Tanilli'nin Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz adlı kitabı toplatıldı.

1991 - Somali diktatörü Siad Barre, isyancıların Başkent Mogadişu'yu ele geçirmesi üzerine ülkeden kaçtı.

1994 - İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İstanbul Kumkapı Polis Karakolu'nda gözaltına alınan Vakkas Dost isimli vatandaşın, polis memuru Nurettin Öztürk tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

1994 - Özgür Gündem gazetesinin Ankara temsilciliğinde patlama oldu. Gazetenin Ankara Haber Merkezi'ne de molotofkokteyli atıldı.

1995 - Eylül 1994'ten beri Paris'te cezaevinde bulunan Dev-Sol lideri Dursun Karataş, 1995'te serbest bırakıldı. Dursun Karataş, sahte kimlikle Fransa'ya giriş yaparken tutuklanmıştı.

1995 - Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi.

1996 - Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına, Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.

1996 - Bursa'da 1963 yılından beri hizmet veren Teleferik özelleştirildi.

2000 - Kamuoyunda, İkinci Manisa davası olarak bilinen 10'u tutuklu 14 sanığın yargılandığı ve Yargıtay tarafından iki kez usulden bozulan davada, sanıklar, 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2010 - Apple'ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı iPad'i tanıttı.

2013 - Brezilya'nın Santa Maria şehrinde bir gece kulübünde düzenlenen gösteri sırasında yangın çıktı ve 245 kişi yanarak hayatını kaybetti.[1]

2014 - Suriye'ye İsrail hava saldırısı gerçekleşti.



DOĞUMLAR

1571 - I. Abbas, Safevi Hanedanlığının 5. hükümdarı (ö. 1629)

1585 - Hendrick Avercamp, Hollandalı ressam (ö. 1634)

1662 - Richard Bentley, İngiliz ilahiyatçı ve eleştirmen (ö. 1742)

1679 - Jean François de Troy, Fransız Rokoko ressamı ve duvar halısı tasarımcı (ö. 1752)

1756 - Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı besteci (ö. 1791)

1775 - Friedrich Schelling, Alman İdealist düşünür (ö. 1854)

1808 - David Strauss, Alman ilahiyatçısı ve filozofu (ö. 1874)

1814 - Eugène Viollet-le-Duc, Fransız mimar ve teorisyen (ö. 1879)

1820 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (ö. 1870)

1823 - Edouard Lalo, Fransız besteci (ö. 1892)

1832 - Lewis Carroll, İngiliz yazar, matematikçi ve mantıkçı (ö. 1898)

1832 - Arthur Hughes, İngiliz ressam ve resimleyici (ö. 1915)

1836 - Leopold von Sacher-Masoch, Avusturyalı yazar (ö.1895)

1848 - Tōgō Heihachirō, Japon Filo Amirali (ö. 1934)

1850 - Edward Smith, İngiliz deniz subayı (ö. 1912)

1852 - Fulgence Bienvenüe, Fransız inşaat mühendisi (ö. 1936)

1859 - II. Wilhelm, Almanya İmparatoru (ö. 1941)

1859 - Pavel Milyukov, Rus tarihçi ve liberal politikacı (ö. 1943)

1860 - Gabriele Possanner, Avusturyalı hekim (ö. 1940)

1868 - Arthur Brofeldt, Fin siyasetçi (ö. 1928)

1878 - Olympe Démarez, Fransız avukat (ö. 1964)

1881 - Sveinn Björnsson, İzlanda'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1952)

1883 - Gottfried Feder, Alman ekonomist ve NSDAP'nin 6 kurucusundan biri (ö. 1941)

1886 - Frank Nitti, İtalyan mafya lideri (ö. 1943)

1888 - Victor Goldschmidt, Norveçli mineralog (ö. 1947)

1888 - George Relph, İngiliz aktör (ö. 1960)

1890 - Mauno Pekkala, Finlandiya Başbakanı (ö. 1952)

1893 - Song Qingling, Çinli devlet başkanı (ö. 1981)

1898 - Erich Zepler, Yahudi elektronik mühendisi ve satranç kompozitörü (ö. 1980)

1903 - John Carew Eccles, Avustralyalı nörofizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1997)

1905 - Burhan Atak, Türk futbolcu (ö. 1987)

1910 - Edvard Kardelj, Yugoslav marksizminin kurucusu ve devrimci siyaset adamı (ö. 1979)

1910 - Felix Candela, İspanyol/Meksikalı mimar (ö.1997)

1919 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (ö. 1990)

1921 - Donna Reed, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1924 - Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve siyasetçi (ö. 2012)

1926 - Ingrid Thulin, İsveçli oyuncu (ö. 2004)

1928 - Marie Daëms, Fransız oyuncu (ö.2016)

1931 - Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2009)

1934 - Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın Başbakanı

1936 - Samuel C. C. Ting, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1942 - Tasuku Honjo, Japon bilim insanı, immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1940 - Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Türk siyasetçi, Bursa eski milletvekili ve iş insanı

1944 - Mairead Corrigan, İrlandalı sosyal hizmet uzmanı (Katolik ve Protestanları bir araya getiren Barış İnsanları Örgütü'nün kurucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi)

1944 - Nick Mason, İngiliz müzisyen ve Pink Floyd grubunun bateristi

1948 - Mikhail Baryshnikov, Rus dansçı

1948 - Valeri Brainin, Rus-Alman müzik yöneticisi, müzik bilimci, besteci ve şair

1955 - Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1955 - Burhanettin Kocamaz, Türk siyasetçi

1957 - Frank Miller, Amerikalı çizgi romancı, yazar ve film yönetmeni

1964 - Lale Başar, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1965 - Attila Sekerlioglu, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör

1965 - Oktay Kaynarca, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1969 - Süleyman Atanısev, Türk tiyatro oyuncusu

1970 - Heather Nauert, Amerikalı gazeteci ve diplomat

1974 - Ole Einar Bjørndalen, Norveçli biatlet

1980 - Austin O'Riley, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1984 - Zoe Weiland, Alman oyuncu

1985 - Ruben Amorim, Portekizli eski millî futbolcu ve teknik direktör

1987 - Lupe Fuentes, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1990

Ahmet Üstüntaş, Türk biatlet

Murad Tagilov, Rus futbolcu

1992 - Jean Acosta Soares, Brezilyalı futbolcu

1997 - Betül Kutlu, Türk basketbolcu



ÖLÜMLER

98 - Nerva, Roma imparatoru (d. 30)

308 - Azize Nino, Gürcistan'da Hristiyanlığı yayan azize (d. 296)

457 - Marcianus, 450-457 arasında Doğu Roma İmparatoru (Bizans) (d. 396)

672 - Vitalianus, 657'den 672'deki ölümüne kadar Katolik Kilisesi için papalık yapmıştır

1635 - Nef'i, Türk şair (d. 1572)

1731 - Bartolomeo Cristofori, İtalyan müzik aleti yapımcısı (d. 1655)

1814 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (d. 1762)

1851 - John James Audubon, Amerikalı ressam (d. 1785)

1901 - Giuseppe Verdi, İtalyan besteci (d. 1813)

1913 - Ebüzziya Tevfik Bey, Türk gazeteci, yazar, yayıncı ve hattat (d. 1849)

1922 - Nellie Bly, Amerikalı gazeteci (d. 1864)

1922 - Giovanni Verga, İtalyan yazar (d. 1840)

1930 - Leonardo de Mango, İtalyan ressam (d. 1843)

1933 - Charles Ernest Overton, Britanyalı biyofizikçi ve farmakolog (d. 1865)

1939 - Salih Münir Paşa, Türk diplomat ve eski Paris Büyükelçisi (d. 1859)

1940 - Isaac Babel, Sovyet-Rus yazar (d. 1894)

1949 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (d. 1884)

1957 - Ali Naci Hüseyinov, II. Dünya Savaşı sırasında tümen komutanlığı yapmış bir Kızıl Ordu albayı (d. 1900)

1967 - Luigi Tenco, İtalyan müzisyen (d. 1938)

1972 - Şefik İnan, Türk siyasetçi (d. 1913)

1974 - Georgios Grivas, Kıbrıslı asker ve Rum tedhiş örgütü EOKA'nın lideri (d. 1898)

1974 - Leo Geyr von Schweppenburg, Alman asker (d. [1886]])

1974 - Rudolf Dassler, Puma'nın kurucusu (d. 1898)

1983 - Louis de Funès, Fransız sinema oyuncusu (d. 1914)

2008 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanı (d. 1921)

2009 - John Updike, Amerikalı romancı (d. 1932)

2010 - Howard Zinn, Amerikalı tarihçi (d. 1922)

2010 - Jerome David Salinger, Amerikalı romancı (d. 1919)

2011 - Öner Ünalan, Türk yazar, çevirmen ve araştırmacı (d. 1935)

2014 - Pete Seeger, Amerikalı insan hakları savunucusu ve şarkıcı (d. 1919

2015 - Charles Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1915)

2016 - Augusto Giomo, İtalyan basketbolcudur (d. 1940)

2017 - Wim Anderiesen Jr., Hollandalı eski futbolcudur (d. 1931)

2017 - Valeriy Bolotov, Ukraynalı ayrılıkçı ve Rusya yanlısı asker ve siyasetçi (d. 1970)

2017 - Henry-Louis de La Grange, Fransız müzikolog, yazar, eleştirmen ve tarihçi (d. 1924)

2017 - Robert Ellis Miller, Amerikalı bir film yönetmenidir (d. 1927)

2017 - Brunhilde Pomsel, Alman radyocu ve haber muhabiri (d. 1911)

2017 - Emmanuelle Riva, Fransız oyuncu (d. 1927)

2017 - Gisella Sofio, İtalyan oyuncu (d. 1931)

2018 - Robert McCormick Adams Jr., Amerikalı antropolog ve arkeolog (d. 1926)

2018 - Royal Galipeau, Kanadalı iş insanı ve siyasetçidir (d. 1947)

2018 - Ingvar Kamprad, İsveçli iş insanı ve IKEA'nın kurucusu (d. 1926)

2018 - Mort Walker, Amerikalı çizgi roman sanatçısıdır (d. 1923)

2019 - Henry Chapier, Fransız gazeteci, film eleştirmeni, televizyoncu ve film yönetmeni (d. 1933)

2019 - Yvonne Clark, Amerikalı makine mühendisi ve akademisyendir (d. 1929)

2019 - Nina Fyodorova, Rus kayaklı koşucu (d. 1947)

2019 - Peter Magowan, Amerikalı iş insanı (d. 1942)

2019 - Eve Oja, Eston matematikçi ve akademisyendir (d. 1948)

2019 - Erica Yohn, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2020 - Lina Ben Mhenni, Tunuslu aktivist, blog yazarı, eğitimci ve dilbilimci (d. 1983)

2021 - Gert Blomé, İsveçli buz hokeyi oyuncusu (d.1934)

2021 - Goddess Bunny, Amerikalı transseksüel gösteri sanatçısı, drag queen, oyuncu ve model (d. 1960)

2021 - Cloris Leachman, Amerikalı aktris, komedyen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1926)

2021 - Mihrdad Minavend, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1975)

2021 - Efraín Ruales, Ekvadorlu aktör, televizyon sunucusu, model ve müzisyen (d. 1984)

2021 - Carmen Vázquez, Porto Rikolu LGBT hakları aktivisti ve yazar (d. 1949)

2022 - Muhammed Ali Ferruhyan, İranlı serbest stil güreşi (d. 1935)

2022 - Pavlo Kuznietsov, Ukraynalı siyasetçi (d. 1950)

2022 - Karl Spiehs, Avusturyalı film yapımcısı (d. 1931)

2025 - Hucen Dimaşi, Tunuslu siyasetçi ve akademisyen (d. 1948)

2025 - Baldur Preiml, Avusturyalı kayaklı koşucu (d. 1939)

2025 - Emilia Contessa, Endonezyalı şarkıcı, aktris, siyasetçi, model ve hayırsever (d. 1957)

2025 - Andrew N. Schofield, İngiliz zemin mekaniği mühendisi ve Cambridge Üniversitesi'nde geoteknik mühendisliği profesörü (d. 1930)