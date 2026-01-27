Fransa’da 2 Şubat’ta sona erecek olan kış transfer döneminin son virajına girilirken Paris Saint-Germain bir transferi daha resmileştirdi.
PSG BARCELONA'DAN GENÇ YETENEK DRO FERNANDEZ'İ TRANSFER ETTİ
PSG, Barcelona’dan 18 yaşındaki Pedro “Dro” Fernandez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer bedelinin oyuncunun 6 milyon euroluk serbest kalma maddesinden biraz daha yüksek olduğu belirtildi.
PSG’nin orta saha rotasyonuna derinlik kazandırması beklenen genç İspanyol, teknik heyetin şans vermesi halinde bu hafta sonu oynanacak Strasbourg maçında ilk kez sahaya çıkabilir.