Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş 5. dakikada 1-0 öne geçtiği karşılaşmada ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 geriye düştü.

Deplasman tribününde takımını yalnız bırakmayan Beşiktaşlı taraftarlar Eyüpspor karşısında üst üste yenilen goller sonrası yönetime tepki gösterdi.

Geçen hafta Kayserispor maçının son bölümünde yönetimi istifaya davet eden siyah beyazlı taraftarlar, bu tepkisini Eyüpspor maçında da tekrarladı.

Taraftarlar maçın son bölümünde “Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?” ve “Yönetim istifa!” diye bağırdı.