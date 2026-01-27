Trendol Süper Lig'in 19. haftasında özellikle ikinci yarısı nefes kesen maçta Beşiktaş Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

EYÜPSPOR'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Maçta Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda Umut Bozok ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle skor üstünlüğünü kaybederek geri düşen Beşiktaş, son bölüme girilirken Cengiz Ünder ile beraberliği yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

SÜRPRİZ PUAN KAYBI ELEŞTİRİLERİ ARTIRDI

Beşiktaş taraftarları yaşanan bu sürpriz puan kaybı sonrası büyük hayal kırıklığına uğradı. Kadronun yetersizliği baş sorun olarak gösterilirken ara transfer döneminde ayrılıklara rağmen henüz bir takviye yapılamaması da eleştirileri beraberinde getirdi.

SKORU KORUYAMAMA SORUNU KRONİKLEŞTİ

Eyüpspor maçı özellikle sezon başından itibaren Beşiktaş'ta büyük bir sorun olarak görülen öne geçtikten sonra skoru koruyamama noktasındaki eksikliği de yeniden gözler önüne serdi.

SON 7 SEZONUN EN KÖTÜ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon ligde şu ana kadar öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş 2016-2017 sezonundan itibaren bu konuda en kötü form grafiğini sergiledi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA TOPLAM 16 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon öne geçtiği maçlarda 16 puan kaybeden Beşiktaş böylelikle zirve mücadelesinin de uzağında kaldı.

Beşiktaş öne geçip puan kaybettiği maçlar şöyle:

Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş 2-3 Gaziantep FK

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği

Galatasaray 1-1 Beşiktaş