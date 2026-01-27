ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklamada bulundu.

DONANMAYLA TEHDİT ETTİ

Trump'ın uçak gemisine ilişkin Axios'a yaptığı açıklamada, donanmanın emir beklediği mesajını vererek geminin Venezuela'dan daha büyük olduğunu belirtti.

İran'ın dibinde büyük bir donanma olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "İran anlaşma yapmak istiyor, birçok kez aradılar." dedi.

TAHRAN YÖNETİMİ REST ÇEKMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı basın toplantısında; ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "Güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini belirterek, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" ifadelerini kullanmıştı.