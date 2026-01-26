Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş maçın henüz ilk dakikalarında harika bir golle öne geçti.

JANKAT'IN HATASINI AFFETMEDİ

Eyüpspor kalecisi Jankat'ın kısa düşen pasında topu kazanan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, uzaktan çektiği şutla bu hatayı cezalandırdı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ı karşılaşmada öne geçiren Orkun Kökçü aynı zamanda siyah beyazlı formayla da ilk golünü attı.

🦅 Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Orkun Kökçü, Sergen Yalçın ile sevincini paylaştı!#EYPvBJK #beINSPORTS pic.twitter.com/rnwqYZ6Vuc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 26, 2026

GOL SEVİNCİNİ SERGEN YALÇIN İLE PAYLAŞTI

Golden sonra büyük sevinç yaşayan Orkun Kökçü kartal pençesi işareti yaparak tribüne koştu. Milli oyuncu daha sonra gol sevincini hocası Sergen Yalçın ile paylaştı.