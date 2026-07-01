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Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi'nin ayrılığı resmiyet kazandı.

EMRECAN TERZİ IĞDIR FK'YA TRANSFER OLDU

Siyah beyazlı kulüp, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ İLE 18 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce Karacabey Belediyespor, Serik Spor ve Sakaryaspor'da kiralık oynayan 22 yaşındaki sol bek siyah beyazlı formayla da toplam 18 maça çıkmıştı.

SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİNE GİRMİŞTİ

Piyasa değeri 450 bin Euro olan Emrecan Terzi'nin Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.