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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı performansı sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak taraftarı önündeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

AVRUPA'DA 4 MAÇTA 4 GALİBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı dört karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Midtjylland ve Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

Böylece Avrupa'daki dört iç saha karşılaşmasında 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

SÜPER LİG'DE DE KAYIP YOK

Beşiktaş, ligde de taraftarı önünde oynadığı dört mücadeleden üçer puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0 ve son olarak Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

DOLMABAHÇE'DE 21 GOL ATTI

Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de evinde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Beşiktaş, toplam 21 gol kaydetti.

Kalesinde yalnızca 4 gol gören siyah-beyazlılar, iç sahada 8'de 8 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.