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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u konuk etti.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği mücadelede siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

13 DAKİKADA GELEN 3 GOL SONUCU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 18. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.

Kocaelispor, 27. dakikada Show'un golüyle eşitliği sağlarken siyah beyazlılar yalnızca 4 dakika sonra Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle hızlı cevap verdi ve yeniden üstünlüğü ele geçirdi. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRAYA OTURDU

İlk yarısı gollü geçen karşılaşmanın ikinci yarısı da hareketli başladı. Beşiktaş da Kocaelispor da önemli fırsatlar kaçırdı. Maçın son bölümünde oyun temposu düştü ve skor değişmedi.

Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 15'e yükseltip 7. haftayı ikinci sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-1 KOCAELİSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ilk düdüğüyle Beşiktaş-Kocaelispor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ TROSSARD İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Djalo'nun ara pasında topla buluşan Trossard sol çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti. Serhat gole izin vermedi.

DJALO'DAN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

11' Djalo bir orta saha gibi hücuma destek veriyor. Az önce Trossard'ı gol pozisyonuna sokan Djalo şimdi de uzaktan sert bir şutla kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı gitti.

SALİH'İN ŞUTUNDA TOP ÇERÇEVEYİ BULMADI

16' Pas opsiyonu arayan Salih boşta arkadaşını bulamayınca kaleyi düşündü. Sert şutta top çerçeveyi bulmadı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

18' Cerny'nin sağ kanattan ceza sahası dışına doğru çıkardığı topa Orkun Kökçü gelişine vurdu. Top köşeden ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

KOCAELİSPOR GOLÜ BULDU: NÜBEL'İN HATASINI SHOW AFFETMEDİ

25'Köşe vuruşundan gelen ortada Nübel'in sektirdiği topu Show ağlara göndererek skora eşitliği getirdi.

VLAHOVIC PENALTIDAN BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

30' Ceza sahasında Tayfur'un Djalo'yu çekmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. Dusan Vlahovic penaltıyı gole çevirdi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-1 KOCAELİSPOR

İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇTI

48' Metehan Altunbaş Emirhan'dan kurtulup kaleciyle karşı karşıya kaldı yere düşerek yaptığı vuruşta top direğin az farkla üstünden auta çıktı.

BEŞİKTAŞ İLHAN FAKILI İLE GOL TEHDİDİ YARATTI

51' Beşiktaş'ın hızlı atağında Miretti'nin pasında topla buluşan İlhan Fakılı dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Serhat topu kornere çeldi.

İLHAN'IN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ

52' Beşiktaş gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı klas bir çalımla rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Direkten dönen top Trossard'da kaldı. Trossard'ın üst üste şutlarında kaleci Serhat gole izin vermedi.

NÜBEL METEHAN'A GOL İZNİ VERMEDİ

60' Berkan'ın derin pasında bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Metehan şutunda Nübel'i geçemedi.