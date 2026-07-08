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Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci pozisyonu için Bayern Münih'ten Alexander Nübel ve Başakşehir'den Doğan Alemdar ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ DOĞAN ALEMDAR İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Siyah beyazlı kulüp Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."