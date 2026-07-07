Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Alman kaleci Alexander Nübel, İstanbul'a geldi.

'ATMOSFER HAKKINDA ÇOK İYİ ŞEYLER DUYDUM'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci, "Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Dışarıda beni bekleyen taraftarlarla buluşmak ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Buranın atmosferi ile ilgili çok iyi şeyler duydum. Bu atmosfer karşısında en iyi performansları vermek istiyorum.” şeklinde konuştu.

KARTAL POZU VERİP TARAFTARLARI SELAMLADI

Siyah beyazlı taraftarları selamlayan ve kameralara kartal pozu veren Nübel, kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Nübel sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.