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Kaynak: AA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'de başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılık görevlerini Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da galip gelerek üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ORKUN KÖKÇÜ CRYSTAL PALACE KARŞISINDA YOK

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, İngiliz temsilcisiyle oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile yapılan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, Süper Lig'deki Trabzonspor maçında da forma giyememişti. Tedavisi devam eden Orkun Kökçü, Crystal Palace karşılaşmasında da kadroda yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor.

Eleme turları da dahil olmak üzere organizasyonda 8 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerin 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

İkinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, sonraki turda Hradec Kralove'u iki maçta da 1-0 mağlup etti. Play-off aşamasında Kauno Zalgiris karşısında ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta 1-0 yenilmesine rağmen tur atladı.

Lig aşamasına da iyi başlayan siyah-beyazlı takım, ilk hafta Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci hafta ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Avrupa kupalarında oynadığı söz konusu karşılaşmalarda 15 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 4 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da kazanarak Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

DOLMABAHÇE'DE BEŞİKTAŞ'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, bu sezon kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Tüpraş Stadı'nda taraftarının önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında dörder maça çıkan siyah-beyazlılar, toplam 8 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Ligde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'da da Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başardı.

Evinde oynadığı bu 8 mücadelede 21 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Beşiktaş, Crystal Palace karşısında da galibiyet alarak Dolmabahçe'deki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

CRYSTAL PALACE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE

İngiltere temsilcisi Crystal Palace, sezonun geride kalan bölümünde istikrarlı sonuçlar elde edemedi.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazanan Londra ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Premier Lig'de oynadığı ilk 7 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, toplam 7 puan topladı. İngiliz ekibi, lig sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

Crystal Palace, ligdeki son maçında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy