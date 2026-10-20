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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü Crystal Palace'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

TAKTİK VE KONDİSYON ÇALIŞTILAR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Vincenzo Italiano ise saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.