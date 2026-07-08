Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
BEŞİKTAŞ NÜBEL İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Siyah beyazlı kulüp, 30 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.