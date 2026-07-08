İsviçreli dev şirket altında rakam verdi: Altın bu seviyelere gelecek

Yılın ikinci yarısında daha dengeli, sürdürülebilir ve iki yönlü bir artış grafiğinin öne çıkacağını ifade eden Shiels, kalıcı ticaret modelinin zayıflamadığını bildirdi. ABD ekonomisindeki yavaşlama ve makroekonomik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle, altının bir sonraki yükseliş hamlesinin spekülatif hareketler yerine daha sağlam temellere dayanacağı aktarıldı.