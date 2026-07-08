Altın fiyatlarının rekor seviyelerden hızlı bir şekilde gerilemesi yatırımcılarda endişe yaratırken, İsviçre merkezli dev şirket MKS PAMP'tan piyasayı rahatlatacak bir analiz geldi. Kurum, son satış dalgasının değerli metalin uzun vadeli yükseliş trendinin sonu olarak görülmemesi gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı.
İsviçreli dev şirket altında rakam verdi: Altın bu seviyelere gelecek
MKS PAMP, altın fiyatlarındaki sert düşüşün uzun vadeli yükseliş trendini bitirmediğini açıkladı. Şirketin uzmanı Nicky Shiels, piyasanın daha sağlıklı bir boğa dönemine geçtiğini belirtti. 2026 yılı ons başına ortalama altın fiyatı için dikkat çekici bir tahmin yaptı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
MKS PAMP Araştırma ve Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, yayımladığı yıl ortası değerlendirme raporunda, altın piyasasının sürdürülemez nitelikteki parabolik yükseliş sürecini tamamladığını belirtti. Shiels, piyasanın artık daha sağlıklı ve uzun soluklu bir boğa piyasasına geçiş yaptığını savundu.
Şirket, altının bir süre ons başına 3.800 ila 5.000 dolar aralığında konsolide olacağını (dengeleneceğini) öngörüyor. Bununla birlikte MKS PAMP, 2026 yılına yönelik ons başına 5.800 dolarlık zirve hedefini de değiştirmedi. Raporda, jeopolitik risklerin yeniden tırmanması durumunda fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceği vurgulandı.
Yılın ikinci yarısında daha dengeli, sürdürülebilir ve iki yönlü bir artış grafiğinin öne çıkacağını ifade eden Shiels, kalıcı ticaret modelinin zayıflamadığını bildirdi. ABD ekonomisindeki yavaşlama ve makroekonomik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle, altının bir sonraki yükseliş hamlesinin spekülatif hareketler yerine daha sağlam temellere dayanacağı aktarıldı.
Altın fiyatlarını uzun vadede destekleyecek en önemli unsurlar ise şu şekilde sıralandı:
Genişleyen bütçe açıkları ve kalıcı enflasyon baskıları,
Para birimlerinde yaşanan değer kayıpları,
Merkez bankalarının portföylerini ABD doları dışındaki varlıklarla çeşitlendirme eğilimi,
Küresel ölçekte giderek parçalanan jeopolitik yapı.
Altının geniş çaplı bir ayı piyasası düzeltmesinden geçtiğini belirten Shiels, son düşüşlerin temel dinamiklerdeki bir bozulmadan ziyade yatırımcıların pozisyon değiştirme stratejisinden kaynaklandığını dile getirdi.
Kamuoyundaki algının fazla karamsar tarafa kaydığına dikkat çeken uzman, spekülatif pozisyonların temizlenmesiyle altının adil değerinin ons başına yaklaşık 4.000 dolar olduğunu ve metalin zirveden çok dip seviyeye yakın durduğunu ifade etti.
Küçük yatırımcıların çıkış yaptığı, emtia danışmanlarının kısa pozisyon aldığı ve ETF yatırımcılarının risk azalttığı bu süreç, daha sağlıklı bir toparlanmanın önünü açıyor. Kısa vadede en büyük baskı unsuru olarak para politikaları öne çıkıyor. Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki yeni dönemin şahin açıklamaları, reel faizleri ve ABD dolarını yüksek tutarak altının kısa vadedeki hızını kesebilir.
Ancak Shiels, Fed'in sıkılaşma adımlarının ABD'nin büyüyen borç yükü sebebiyle sınırlı kalacağını savunuyor. Artan faiz giderleri, mali baskılar ve siyasi etkenler doğrultusunda uzun vadeli bir faiz artış döngüsünün zayıf bir ihtimal olduğu, reel getirilerin baskılanmaya devam ederek makroekonomik olumsuzluklar azaldığında değerli metallere yeniden güçlü bir destek sunacağı öngörülüyor. Shiels, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolar olarak sürdürdüklerini kaydetti.