Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde 2-0 geri düştüğü maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ PENALTI POZİSYONUNA İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüp, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine adeta isyan etti.

GÖKHAN SAZDAĞI YERDE KALMIŞTI

Mücadenin 76'ıncı dakikasında Ruan'ın müdahalesiyle Gökhan Sazdağı yerde kalmış ve hakeme dönerek penaltı beklemişti. Ancak oyun devam etmişti.

BEŞİKTAŞ: 'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY VERİLMEYEN PENALTILARIMIZ'

Beşiktaş o anları paylaşarak, "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma kısa sürede destek veren siyah beyazlı taraftarlar da penaltılarının verilmediğini savundu.