Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş Alanyaspor’u konuk etti.

GÜVEN YALÇIN ERKEN GOLLERLE PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş taraftarının güçlü desteğiyle maça baskılı başlasa da eski oyuncusu Güven Yalçın’ın 16 dakika içerisinde attığı iki golle Alanyaspor sürpriz bir şekilde skoru 2-0’a getirdi.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜŞ İÇİN UMUTLANDIRDI

Üst üste yediği gollerin şokunu üzerinden atmakta zorlanan Beşiktaş, yeni transferi Hyeongyu Oh’nun rakibin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve kaptan Orkun Kökçü’nün beyaz noktadan ağları havalandırmasıyla farkı bire indirdi. Devreye konuk ekip Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle girildi.

HYEONGYU OH MUHTEŞEM BİR GOLLE SİFTAH YAPTI VE SKORU EŞİTLEDİ

Beşiktaş ikinci yarının başında oyunu rakip sahaya yıkarak tempolu ataklarla baskısını iyiden iyiye artırdı.

Karşılaşmanın 54’üncü dakikasında sezonun golleri arasına girebilecek bir röveşata vuruşla Hyeongyu Oh ağları havalandırarak skora eşitliği getirdi.

PAULO VICTOR KALESİNDE DEVLEŞTİ, ALANYASPOR'U AYAKTA TUTTU

Beşiktaş formasıyla ilk maçında jeneriklik bir golle siftah Güney Koreli forvet takımını öne geçirmeye de yaklaştı. Ancak boyunca başarılı bir performans gösteren Alanyaspor kalecisi Paulo Victor kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

DOLMABAHÇE'DE PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Dolmabahçe’de maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 37’ye yükseltirken Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.

BEŞİKTAŞ 2-2 ALANYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı.

ALANYASPOR GÜVEN YALÇIN İLE ÖNE GEÇTİ

9' Alanyaspor'un hızlı atağında Hwang'ın pasıyla topla buluşan Gücen Yalçın düzgün bir vuruşla eski takımına karşı golü attı. Alanyaspor 1-0 öne geçti.

GÜVEN YALÇIN FARKI İKİYE ÇIKARDI

16' Güven Yalçın ceza sahasında çektiği sert şutla Beşiktaş ağlarını bir kez daha havalandırdı. Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.

BEŞİKTAŞ TAÇTAN TEHDİT YARATTI

26' Beşiktaş uzun taçla rakip ceza sahasında tehdit yaratttı. Agbadou'nun indirdiği topa Cengiz müsait pozisyonda gelişine vurdu. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ ORKUN'UN PENALTI GOLÜYLE FARKI BİRE İNDİRDİ

32' Hyeongyu Oh rakibinden sıyrılmaya çalışırken ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Çakır'ın etrafını sararak penaltı bekledi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitöre giden Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle Beşiktaş farkı bire indirdi.

VICTOR, CERNY'E GOL İZNİ VERMEDİ

45+3' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde dar açıda topla buluşan Cerny'nin şutunda Victor gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-2 ALANYASPOR

NDIDI UZAKTAN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

51' Wilfrien Ndidi uzaklardan çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Kaleci Victor topu köşeden güçlükle çeldi.

HYEONGYU OH RÖVEŞATA GOLÜYLE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

54' Hyeongyu Oh ceza sahası içerisinde muhteşem bir röveşata vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt şüphesi nedeniyle uzun süre VAR incelemesi yapıldı. Hakem Oğuzhan Çakır ikinci kez VAR tavsiyesiyle monitör başına gitti. İnceleme sonrası Oğuzhan Çakır orta noktayı göstererek golü verdi.

CERNY YİNE VICTOR'U GEÇEMEDİ

60' Orkun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny şutunda bir kez daha Victor'u geçemedi.

AGBADOU UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

69' Agbadou'nun uzaktan sert şutunda köşeye giden topu Victor iki hamlede kontrol etti.

HYEONGYU OH İKİNCİ GOLÜNE YAKLAŞTI

70' Cengiz'in sağ kanattan kale önüne çevirdiği topa kayarak dokunan Hyeongyu Oh'un şutunda Victor son anda topu çeldi.

ORKUN FRİKİKTEN TRİBÜNLERİ HEYECANLANDIRDI

83' Orkun Kökçü'nün frikikten şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.