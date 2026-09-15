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Beşiktaş Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitim, kültür ile sanat alanlarında sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla kurduğu Beşiktaş Akademi’de 2026-2027 eğitim dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Merkez, öğrencilerine modern olanaklar sunarak hem akademik başarıyı hem de kişisel gelişimi ön planda tutuyor.

Akademinin fiziksel yapısı oldukça zengin. Toplam 19 dersliğin bulunduğu binada etüt sınıfları, geniş bir kütüphane, dans salonu ve özel olarak tasarlanmış kodlama sınıfı yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu oluşturulan farklı gruplarla eğitimler kesintisiz sürdürülüyor. Veliler, öğrencilerin eğitim süreçlerini anlık olarak takip edebilecekleri özel bir bilgilendirme sistemi sayesinde gelişmeleri yakından izleyebiliyor.

12. sınıf öğrencilerine ve 20 yaşına kadar olan mezun gruplarına ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. YKS’ye hazırlanan öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında eğitim alma imkânı buluyor. Akademinin belirlediği program çerçevesinde öğrenciler hafta içi ve hafta sonu ayrı gruplar halinde derslerine devam ediyor.

11. sınıf öğrencilerine yönelik erken hazırlık kursları da bulunuyor. Öğrenciler için İngilizce ve matematik takviye kursları tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede küçük yaş gruplarından itibaren temel derslerde eksikler gideriliyor ve öğrenciler sağlam bir altyapıyla ilerliyor.

Akademide eğitim sadece derslerle sınırlı kalmıyor. Her öğrenci için özel çalışma programları hazırlanıyor ve eğitim dönemi boyunca gelişimleri düzenli olarak takip ediliyor. Rehberlik hizmeti sayesinde öğrenciler hem akademik hem de kişisel sorunlarında destek alıyor.

Bu hizmet, öğrencilerin doğru tercihler yaparak geleceğe daha güvenle bakmalarına yardımcı oluyor.Yaklaşık 2 bin öğrenciye ücretsiz destek kitapları, test kitapları ve yaprak testler dağıtılıyor. Sınava hazırlık dönemlerinde ise ücretsiz deneme sınavları gerçekleştirilerek öğrencilerin seviyeleri ölçülüyor ve eksik yönleri belirleniyor.

2026-2027 eğitim döneminde 26 Eylül’de seviye tespit sınavı yapılacak. Mezun gruplarının dersleri 1 Ekim’de başlayacak. Diğer sınıflar ile kültür-sanat kurslarının dersleri ise 3 ve 4 Ekim tarihlerinde start alacak.

Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Şişman, Beşiktaş Akademi’nin sunduğu eğitim, kültür ve sanat olanaklarından tüm öğrencilerin eşit biçimde yararlanmasını sağladıklarını belirterek, bu tür yatırımların toplumsal gelişime katkı sağladığını ifade etti.