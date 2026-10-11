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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle Kocaelispor karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de devam ettirdi.

13 MAÇTA 12 GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor'a karşı son yenilgisini 1998-1999 sezonunda yaşadı. 6 Mart 1999 tarihinde rakibine 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynanan 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Böylece Beşiktaş, Kocaelispor'a karşı 27 yılı aşkın süredir devam eden yenilmezlik serisini sürdürdü.

EN FARKLI GALİBİYET 7-1

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısındaki en farklı galibiyeti ise 1994-1995 sezonunda geldi. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadelede rakibini 7-1 mağlup ederek iki takım arasındaki karşılaşmaların en farklı sonucuna imza attı.