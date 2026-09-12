Kaynak: ANKA

Samsun'da Atakum Belediyesi işçileri, yaklaşık beş aydır ödenmeyen ücretlerini alabilmek amacıyla başlattıkları eyleme belediye yerleşkesinde devam ediyor. Yedi gündür eylem yapan ve dört gün önce açlık grevine başlayan işçileri, Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın ile sendika üyeleri ziyaret etti.

'SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMAYA BAŞLADILAR'

Destek ziyaretinde konuşan Tarık Sayın, açlık grevindeki işçilerin sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Arkadaşlarımız yedi gündür eylemlerine devam ediyor, dört gündür açlık grevindeler. Yemek yemedikleri için denge açısından bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak ilk günden beri buradaydık, yine burada olacağız. Direnişin öznesiyiz, içindeyiz. Arkadaşlarımıza çıktığımız bu yolda başarılar diliyoruz."

'BELEDİYENİN KAPISINDA OTURACAĞIZ'

İşçilerin mücadelesinin işçi sınıfı açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Sayın, "Burada işçi sınıfının attığı bir adım var. Bu adım kazanımla sonuçlanacaktır. Direnen işçiler kazanacaktır" diye konuştu.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak işçilere destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Sayın, belediyenin girişinde oturma eylemi yapacaklarını belirterek, "Alan küçük ama aldığımız karar doğrultusunda belediyenin kapısının önünde oturacağız" şeklinde konuştu.