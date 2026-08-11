Kocaelispor, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Körfez temsilcisi, orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bazı yollar tesadüfen kesişmez.— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 11, 2026
Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/M5pfen4QJR
'BAZI YOLLAR TESADÜFEN KESİŞMEZ'
Kocaelispor, Berkan Kutlu transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bazı yollar tesadüfen kesişmez. Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz!”
GEÇEN SEZON İKİ TAKIMDA FORMA GİYDİ
Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirdi.
Tecrübeli orta saha, devre arasında bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer oldu. Sezonun ikinci bölümünde yeşil-beyazlı formayı giyen Berkan, sezon sonunda Konya temsilcisinden ayrıldı.