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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak Konyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor'da geçirdiği dönemin kariyeri açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİ OLDU"



Berkan Kutlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım, ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakınken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük. Kendi adıma da sahada 'Berkan Kutlu geri döndü' dedirtebilmenin gururunu yaşıyorum."

"Yeni bir hikâye yazmaya hazırım"

Deneyimli futbolcu, kariyerine yeni bir projede devam etmeye hazır olduğunu belirterek şu sözlerle mesajını tamamladı:

"Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikâye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim."