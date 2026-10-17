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Kaynak: Haber Merkezi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye'nin de baz aldığı Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyelerine kadar inmesiyle birlikte araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, küresel çaptaki bu düşüşün ardından önümüzdeki hafta başından itibaren akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidilecek. 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda ciddi bir indirim yapılması bekleniyor.

Öngörülere göre, benzinin litre fiyatında 4 lira 30 kuruşluk (4,30 TL) bir düşüş yaşanacak.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen dev indirimin pompaya yansımasıyla birlikte, benzin fiyatları ortalama olarak şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul: 79,60 TL

Ankara: 80,60 TL

İzmir: 80,80 TL

Doğu İlleri: 82,20 TL