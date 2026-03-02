Dizinin başrollerini paylaşan Burçin Terzioğlu, katıldığı İbrahim Selim’in programında projeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selim’in “Dijital platform ihtimali var mı?” sorusuna samimi bir yanıt veren oyuncu, belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Terzioğlu, ana akım bir kanalda 13 bölüm yayınlanıp final yapan bir dizinin ardından sosyal medyada oluşan güçlü desteğin kendilerini de şaşırttığını ifade etti. İzleyicilerin projeye sahip çıkmasıyla umutların yeniden filizlendiğini belirten oyuncu, henüz netleşmiş bir gelişme olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Dizide Terzioğlu’na Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın gibi isimler eşlik etmişti. Hayranların sosyal medyada başlattığı kampanyalar özellikle Disney+ ihtimalini gündeme taşımıştı.

Başarılı oyuncu, “Hâlâ görüşmeler yapıldığını biliyorum ama bize ulaşmış kesin bir karar yok. Çok keyifli bir ekiple, çok güzel bir hikâye anlattık.

GÖNLÜMÜZ DİJİTAL PLATFORMDA DEVAM ETMESİNDEN YANA

Gönlümüz, bu yolculuğun bir dijital platformda devam etmesinden yana” sözleriyle umut kapısını tamamen kapatmadı.