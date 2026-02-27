Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı’ndaki yeraltı sularını satmak için ihaleye çıktı. Biri Göktürk–Kemerburgaz hattında, diğeri Maltepe sınırlarında bulunan derin sondaj kuyularından çıkarılacak su, 9 yıl boyunca ticari amaçla işletilecek.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Belgrad ormanlarının içinde yer alan yeraltı su rezervlerinin stratejik önemde olduğunu belirterek, “Bu rezervlerin denetimsiz ve uzun vadeli kullanımı İstanbul’un geleceğini ve gelecek nesillerimizi riske atmaktır” ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı’ndaki yer altı sularını satışa çıkarıldığını duyan vatandaşlar sosyal meyada "Sata sata sıraya oraya geldi" yorumlarında bulundu.