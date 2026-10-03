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Kaynak: Haber Merkezi

Tarımdan Haber’in haberine göre ÇAYKUR ile üretici İlyas Köse arasındaki sözleşmeye ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı. ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü tarafından hazırlanan 12 Haziran 2026 tarihli yazıda, Köse’nin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Yaş Çay Ürünü Alım Satım Sözleşmesi’nin sona erdirildiği bildirildi.

Köse’nin daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği olayın ardından ortaya çıkan belgede, sözleşmenin fesih tarihi 11 Haziran 2026 olarak gösterildi. Yazının ise bu tarihten bir gün sonra düzenlendiği görülüyor.

RESMİ YAZININ KONUSU: “SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI”

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü’nün Köse’ye hitaben hazırladığı belgede, “Konu” kısmında doğrudan “Sosyal Medya Paylaşımı” ifadesi kullanıldı.

Yazıda, Köse’nin sosyal medya platformunda ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim hakkında yaptığı paylaşımlara değinildi. Ardından üreticiyle imzalanan Yaş Çay Ürünü Alım Satım Sözleşmesi’nin 7. maddesine gönderme yapıldı.

Belgede, söz konusu madde kapsamında Köse ile yapılan sözleşmenin 11 Haziran 2026 itibarıyla feshedildiği bildirildi.

İlyas Köse, daha önce yaptığı açıklamada Genel Müdür Yusuf Ziya Alim’i sosyal medyada eleştirmesinin ardından çay cüzdanının iptal edildiğini ileri sürmüştü. Köse, çayını bu nedenle ÇAYKUR’a satamadığını ve ürününü özel sektöre vermeye başladığını ifade etmişti.

Köse ayrıca, çay cüzdanının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için kendisine Genel Müdürden özür dilemesi yönünde bir teklif sunulduğunu, ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti.

Üreticinin bu açıklamaları kendi beyanına dayanırken, ortaya çıkan ÇAYKUR imzalı yazıda sözleşmenin feshedildiği açıkça belirtiliyor. Resmi belgede ayrıca fesih sürecine ilişkin olarak Köse’nin sosyal medya paylaşımlarına yer veriliyor.

YAZI 12 HAZİRAN’DA DÜZENLENDİ

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü’nün düzenlediği belgede 12 Haziran 2026 tarihi bulunuyor. Sözleşmenin fesih tarihi ise yazıda 11 Haziran 2026 olarak belirtiliyor.

Belgenin altında Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü yetkililerinin imzaları yer alıyor.

Ortaya çıkan yazıyla birlikte, Köse’nin daha önce gündeme getirdiği çay cüzdanının iptal edilmesi olayına ilişkin resmi belgede sözleşme feshi ve sosyal medya paylaşımlarının birlikte yer aldığı görülüyor.