Sözcü'nün haberine göre Türkiye'de ikinci el otomobil alacakların tercihleri ekonomik koşullarla birlikte yeniden şekilleniyor. Artan kullanım ve bakım maliyetleri nedeniyle sürücüler artık yalnızca aracın fiyatına değil, yakıt tüketiminden yedek parça bulunabilirliğine kadar birçok kritere dikkat ediyor.
Türkiye'de leblebi gibi satan 5 otomobil modeli belli oldu
İkinci el otomobil piyasasında dengeler değişti. Bütçe, yakıt tüketimi, bakım masrafları ve yedek parça erişimi alıcıların tercihlerinde belirleyici olurken, bazı modeller ilanlarda uzun süre beklemeden el değiştiriyor. İşte satış hızıyla öne çıkan otomobiller...Kaynak: Diğer
Bu değişim, ikinci el ilanlarındaki satış sürelerine de yansıdı. Piyasada yoğun talep gören bazı otomobiller diğer modellere kıyasla çok daha kısa sürede yeni sahibini buluyor.
ALIRKEN FİYAT, SATARKEN HIZ ÖNEMLİ
İkinci elde bütçe dostu ve günlük kullanımda düşük maliyet sunan araçların öne çıktığı görülüyor.
Özellikle yaygın servis ağına sahip, parçası kolay bulunan ve ikinci el değeri yüksek otomobiller alıcıların radarında.
Pazarın bilinen modelleri yoğun ilgi görmeye devam ederken, satış hızında zirveye yerleşen otomobil ise dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE EN HIZLI SATILAN OTOMOBİLLER
Paylaşılan sıralamaya göre ikinci elde en hızlı el değiştiren modeller şöyle:
5. Honda Civic: Sedan sınıfının yoğun talep gören modellerinden Civic, listede beşinci sırada yer aldı.
4. Renault Clio: Bütçe odaklı yapısı ve düşük kullanım maliyetleriyle Clio, dördüncü sıranın sahibi oldu.
3. Toyota Corolla: Dayanıklılığı ve ikinci el değerini korumasıyla öne çıkan Corolla üçüncü sıraya yerleşti.
2. Fiat Egea: Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden Egea, ikinci elde satış hızında ikinci sırada yer aldı.
ZİRVENİN SAHİBİ RENAULT MEGANE
Listenin ilk sırasında ise Renault Megane bulunuyor. Yaygın servis ağı, yedek parçaya erişim kolaylığı ve farklı motor seçenekleriyle öne çıkan Megane, ikinci el piyasasında ilana çıktıktan sonra en hızlı satılan otomobil olarak sıralamanın zirvesine yerleşti.