Türkiye'de leblebi gibi satan 5 otomobil modeli belli oldu

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'de ikinci el otomobil alacakların tercihleri ekonomik koşullarla birlikte yeniden şekilleniyor. Artan kullanım ve bakım maliyetleri nedeniyle sürücüler artık yalnızca aracın fiyatına değil, yakıt tüketiminden yedek parça bulunabilirliğine kadar birçok kritere dikkat ediyor.