Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar...

1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar...

Parasını 32 günlük vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının faiz oranları yeniden güncellendi. Belirlenen yeni oranlarla beraber, bir aylık vade sonunda elde edilecek kazanç tutarı da belli oldu. İşte banka banka 1 Milyon Lira’nın 32 günlük faizi…

Kaynak: Haber Merkezi
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1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 1

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

1 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 2

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.472,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

2 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

3 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 4

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 26.324,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.324,14 TL

4 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 5

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 25.983,42 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.983,42 TL

5 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 6

Vakıf Katılım

Günlük Hesap

Kar Payı Oranı: %39

Net Kazanç: 28.597,06 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.597,06 TL

6 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 7

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç:28.208,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL

7 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 8

QNB

E-Vadeli Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

8 9
1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar... - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

Vadeli TL Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.761,64 TL

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