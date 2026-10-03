1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar...

TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.324,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.324,14 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 25.983,42 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.983,42 TL
Vakıf Katılım
Günlük Hesap
Kar Payı Oranı: %39
Net Kazanç: 28.597,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.597,06 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç:28.208,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL
QNB
E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761,64 TL