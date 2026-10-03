Sofralardan eksik olmuyor ama uzmanlar dikkat çekti: En riskli peynirler belli oldu

Kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar sofralarda sıkça tüketilen peynir, protein ve kalsiyum gibi besin öğeleri içeriyor. Ancak uzmanlar, peynirin türüne ve tüketilen miktara göre doymuş yağ ve sodyum alımının önemli ölçüde değişebildiğine dikkat çekiyor.