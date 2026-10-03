Kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar sofralarda sıkça tüketilen peynir, protein ve kalsiyum gibi besin öğeleri içeriyor. Ancak uzmanlar, peynirin türüne ve tüketilen miktara göre doymuş yağ ve sodyum alımının önemli ölçüde değişebildiğine dikkat çekiyor.
Sofralardan eksik olmuyor ama uzmanlar dikkat çekti: En riskli peynirler belli oldu
Peynir seçerken yalnızca lezzetine bakmak yeterli olmayabilir. Uzmanlara göre bazı peynirlerdeki yüksek doymuş yağ ve sodyum miktarı, aşırı tüketildiğinde kalp-damar sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Listede kaşar ve tulum değil, çok daha farklı peynirler öne çıkıyor.Kaynak: Diğer
Kardiyolog Dr. Tarıkşah Seyyid’e göre peynir tüketiminde yalnızca porsiyon miktarı değil, tercih edilen peynirin türü de önem taşıyor. Ölçülü tüketimin genellikle LDL kolesterol üzerinde büyük bir etkisi olmadığını belirten uzman, yüksek yağlı peynirlerin sık ve fazla tüketilmesine karşı uyarıyor.
Listenin dikkat çeken grubunda işlenmiş peynirler ile çedar ve parmesan gibi sert, tam yağlı peynirler bulunuyor. Bu ürünlerin doymuş yağ ve sodyum miktarlarının yüksek olabilmesi nedeniyle tüketim miktarına dikkat edilmesi öneriliyor.
Listenin en dikkat çekici peynirlerinden biri ise mascarpone oldu. Haberde aktarılan besin değerlerine göre bir porsiyon mascarponede yaklaşık 29 gram doymuş yağ ve 44 gram toplam yağ bulunuyor.
Çedar peyniri de dikkat edilmesi gereken seçenekler arasında gösteriliyor. Aktarılan verilere göre yaklaşık 57 gram çedar, 23 gram doymuş yağ ve 364 miligram sodyum içerebiliyor. Günlük beslenmedeki diğer yağ ve tuz kaynakları da hesaba katıldığında porsiyon kontrolü önem kazanıyor.
Peki daha düşük yağlı seçenekler hangileri? Uzman, peynirden vazgeçmek yerine mozzarella, ricotta ve süzme peynir gibi alternatiflerin tercih edilebileceğini belirtiyor.
Aradaki fark besin değerlerinde de görülüyor. Haberdeki verilere göre yarım su bardağı ricottada yaklaşık 10 gram doymuş yağ bulunurken, aynı miktardaki süzme peynirde bu değer yaklaşık 3 grama kadar düşüyor.
Uzmanlara göre peyniri tamamen sofradan çıkarmak gerekmiyor. Porsiyon miktarı, peynirin türü ve tüketim sıklığına dikkat etmek önemli. Peynirin meyve veya tam tahıllı ürünlerle birlikte tüketilmesi de daha dengeli bir öğün oluşturulmasına yardımcı olabilir.