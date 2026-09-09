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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre olay, Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen FIAT marka otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücünün durumu fark etmesi ve yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPTI

Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler aracın diğer kısımlarına ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede bir süre soğutma çalışması yürütüldü. Araçta kullanılamaz düzeyde maddi hasar oluştu.