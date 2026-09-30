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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen Kırsal Hizmetler Ankara Toplantısı, farklı illerden belediyelerin kırsal hizmetlerden sorumlu yöneticilerini ve bürokratlarını bir araya getirdi. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da toplantıya katılarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını iletti. Program kapsamında Çubuk Ürün İşleme Tesisi ile Gölbaşı Ata Çiftliği ziyaret edilerek Ankara’da yürütülen tarımsal ve hayvansal çalışmalar yerinde incelendi.

KIRSAL HİZMETLER ANKARA’DA ELE ALINDI

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kırsal Hizmetler Ankara Toplantısı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden belediyelerin kırsal hizmetlerden sorumlu yöneticilerini Ankara’da buluşturdu.

Kırsal kalkınma, tarımsal üretim, hayvancılık ve belediyelerin kırsal alanlara yönelik hizmet modellerinin ele alındığı programda, yerel yönetimlerin kırsal bölgelerde yürüttüğü çalışmaların geliştirilmesine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıya Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da katılım sağladı. Koçak, program kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını katılımcılara iletti.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE BÜROKRATLAR AYNI PROGRAMDA BULUŞTU

Programa Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şemsi Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Savaş Yiğit katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan belediyelerin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanları ve ilgili bürokratları da programda yer aldı.

Farklı belediyelerin kırsal hizmet alanındaki deneyimlerinin bir araya getirildiği programda, yerel yönetimlerin kırsal bölgelerde karşılaştığı ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik uygulamalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

ANKARA’NIN KIRSAL PROJELERİ YERİNDE İNCELENDİ

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınma ve tarımsal üretime yönelik yürütülen projelere gerçekleştirilen saha ziyaretleri oldu.

Katılımcılar, ABB Çubuk Ürün İşleme Tesisi ile ABB Gölbaşı Ata Çiftliği’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen çalışmalar hakkında yerinde bilgi alındı.

Özellikle üretim, ürünlerin işlenmesi, tarımsal faaliyetler ve hayvancılığa yönelik uygulamalar katılımcılar tarafından incelendi.

ÜRETİMDEN İŞLEMEYE KADAR KIRSAL HİZMET MODELİ

Çubuk Ürün İşleme Tesisi ziyaretiyle tarımsal ürünlerin üretim sonrasındaki süreçleri hakkında bilgi edinilirken, Gölbaşı Ata Çiftliği’nde ise tarımsal ve hayvansal faaliyetler yerinde gözlemlendi.

Bu ziyaretlerin, belediyelerin kırsal hizmetler alanındaki uygulamaları karşılaştırması ve farklı yerel yönetimlerin hayata geçirdiği projelerden karşılıklı olarak faydalanması açısından önem taşıdığı değerlendirildi.

Ankara’nın tarım ve hayvancılık potansiyelinin yerel yönetim çalışmalarıyla desteklenmesine yönelik uygulamaların, toplantıya katılan belediye temsilcilerine de örnek teşkil ettiği belirtildi.

KIRSAL KALKINMADA BELEDİYELERİN ROLÜ GÜNDEMDE

Son yıllarda belediyelerin kırsal alanlara yönelik hizmetleri yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp; tarımsal üretimin desteklenmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi, ürünlerin değerlendirilmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi gibi farklı başlıklara da uzanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kırsal Hizmetler Ankara Toplantısı, belediyelerin kırsal kalkınma alanındaki çalışmalarının paylaşılması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Toplantı ve saha ziyaretleri sayesinde farklı belediyelerin kendi bölgelerinde uygulayabilecekleri çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunması hedeflendi.

ŞEREFLİKOÇHİSAR AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak’ın toplantıya katılması, ilçenin kırsal hizmetler ve tarımsal üretim alanındaki ihtiyaç ve potansiyellerinin de bu tür platformlarda gündeme taşınması açısından dikkat çekti.

Tarım ve hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet alanı olduğu ilçelerde belediyelerin üreticiye yönelik çalışmaları, kırsal altyapı hizmetleri ve yerel kalkınma projeleri büyük önem taşıyor.

Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında gerçekleştirilen toplantıların, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırması ve kırsal hizmetlerde yeni uygulamaların geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

ANKARA’DAKİ UYGULAMALAR YERİNDE GÖRÜLDÜ

Kırsal Hizmetler Ankara Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle birlikte, toplantıya katılan belediye yöneticileri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alandaki çalışmalarını doğrudan yerinde görme fırsatı buldu.

Çubuk Ürün İşleme Tesisi ve Gölbaşı Ata Çiftliği ziyaretleriyle programın yalnızca toplantı ve sunumlarla sınırlı kalmayarak, uygulamaların sahada incelenmesine de imkân sağladığı görüldü.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen belediye temsilcilerinin katıldığı program, kırsal hizmetlerde belediyeler arası iletişim, deneyim paylaşımı ve yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi açısından kapsamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Programın, önümüzdeki dönemde belediyelerin kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarına yönelik yeni iş birlikleri ve uygulama fikirlerine katkı sağlaması hedefleniyor.