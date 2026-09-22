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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da ücretsiz yolcu taşıyan toplu taşıma esnafına son ödemenin nisan ayında yapıldığı belirtildi. Gecikmenin yükü büyürken bazı şoförlerin engelli ve yaşlı yolculara yönelik kabul edilemez tavırları tepki çekti.

Ordu’da toplu taşıma esnafına, ücretsiz taşınan yolcular için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken destek ödemelerinde gecikme yaşandığı belirtildi.

Ücretsiz taşıma desteği kapsamında araç başına gerçekleştirilen ödemelerin zaman içerisinde değiştiği, son olarak ücretsiz taşınan her yolcu için 28,75 TL destek bedeli uygulandığı ifade edildi.

SON ÖDEME NİSAN AYINDA YAPILDI

Toplu taşıma esnafının aktardığı bilgilere göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşınan yolculara ilişkin son ödeme nisan ayı için gerçekleştirildi.

Esnaf, ödemelerini alabilmek amacıyla her ayın 20’sinden itibaren belediye yetkilileriyle görüşmeye başladıklarını belirterek gecikmenin işletmeler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Toplu taşıma esnafı, ücretsiz taşıma uygulamasının sürdürülebilmesi için destek ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılmasını istiyor.

GECİKMENİN BEDELİNİ YOLCULAR ÖDÜYOR

Ödemelerde yaşanan gecikmenin yanı sıra bazı dolmuş şoförlerinin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sert, kaba ve rencide edici tavırları da yeniden gündeme geldi.

Esnafın belediyeden alacağını zamanında istemesi haklı bir talep olsa da yaşanan ekonomik sorunun engelli ve yaşlı yolculara yansıtılması tepki topladı.

SELMA GÜLSEREN’DEN GÜLER’E AÇIK MEKTUP

Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selma Gülseren, konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e açık mektup yayımladı.

Gülseren, bazı şoförlerin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan vatandaşlara yönelik sert ve kaba tutumlarında geciken ödemelerin de etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e açık mektubumuzdur. Değerli Bakanım, lütfen bu ödemeleri geciktirmeyin. Şoför esnafı da bu konuda sonuna kadar haklı.

Onlar da yaşadıkları sıkıntıları en kıymetlilerimiz olan engellilerimizden ve değerli büyüklerimizden çıkarıyor, insanlarımızı araçlarda rencide ediyorlar. Her konuda olduğu gibi bu konudaki hassasiyetinize de güveniyoruz. Saygılarımla.”

HEM ESNAFIN ALACAĞI HEM YOLCUNUN HAKKI KORUNMALI

Yaşanan sorun, iki ayrı mağduriyeti beraberinde getiriyor. Toplu taşıma esnafı verdiği hizmetin karşılığını zamanında alamazken engelli ve yaşlı vatandaşlar ise kendilerine tanınan ücretsiz ulaşım hakkını kullanırken bazı şoförlerin rencide edici davranışlarıyla karşılaşabiliyor.

Esnaf, biriken destek ödemelerinin gecikmeden yapılmasını isterken engelli ve yaşlı vatandaşlar da yasal haklarını herhangi bir baskı veya kötü muameleyle karşılaşmadan kullanmak istiyor.